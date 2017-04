Ein Video fasst perfekt zusammen, was Trump-Sprecher Sean Spicer 100 Tage lang geleistet hat

Längst ist die Regierung in den USA zur Reality-TV-Show verkommen - und 100 Tage Wahnsinns-Politik mit Donald Trump bedeuten auch 100 Tage Show seines Pressesprechers Sean Spicer.

Spicer, der die Medien immer wieder als Feind und Opposition brandmarkt, ist selbst dafür bekannt, ständig Lügen zu verbreiten.

Zudem fällt er fortwährend mit peinlichem Unwissen und absurden Aussagen auf. So behauptete Spicer einmal, Hitler habe anders als Syriens Diktator Baschar Al-Assad kein Giftgas gegen sein Volk eingesetzt.

➨ Mehr zum Thema: Trumps Dobermann: Wie Sean Spicer sich einen fatalen Fehler nach dem anderen leistet

Die berühmte US-Politsatire-Sendung "Daily Show" - Vorbild der deutschen "Heute Show" - hat jetzt in einem Video die ersten 100 Amtstage von Spicer zusammengefasst.

Das Ergebnis ist für einen Mann, der eigentlich die Öffentlichkeit über die Vorhaben des mächtigsten Mannes der Welt informieren sollte, peinlich. Immerhin: Das Video zeigt, dass Spicer gut mit Zahlen umgehen kann.

— The Daily Show (@TheDailyShow) 28. April 2017

100 days of Sean Spicer counting to 100 pic.twitter.com/7dLXwWgZcT

