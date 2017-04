Auf diesem Pärchen-Foto versteckt sich ein unheimliches Detail - erkennt ihr es?

Auf den ersten Blick wirkt dieses Bild wie ein normales Pärchen-Selfie. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, dass auf diesem Foto etwas nicht stimmt.

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8 — andy (@extracis) 26. April 2017

Ist euch der Fehler im Bild aufgefallen?

Genau! Die Frau auf dem Foto scheint zwei Gesichter zu haben. Auch ihr Freund schreibt in dem Twitter-Status zu dem Bild: "Ich liebe meine Freundin - auch wenn sie ein Zwilling ist."

Twitter-Nutzer aus aller Welt finden das einfach nur unheimlich.

@steeezepizza @queenjosephine_ @extracis Lol I get it, it's just creepy to look at — Maria J Solano (@mjsunshine_) 27. April 2017

Die einzig mögliche Erklärung für das Bild: Es wurde nachträglich bearbeitet und der Dame wurde auch auf ihrem Spiegelbild ein Gesicht angebracht.

Wie das aber genau vonstatten ging, darüber wird munter diskutiert.

Ein Twitter-Nutzer erklärt, wie die Bild-Montage gelungen ist: Indem zwei Bilder verwendet wurden.

@BaronGreen_Back Indeed. They used two different photos it looks like. — James Wamathai (@Wamathai) 28. April 2017



(jg)