Die Alt-Right-Bewegung hat Donald Trump vergöttert - jetzt fühlt sie sich von ihm verraten

Die rechtsextreme Alt-Right-Bewegung galt als fanatischster Teil von Donald Trumps Anhängerschaft

Sie erhoffte sich von ihm, dass er den Eilten in Washington das Handwerk legen würde

Jetzt empfindet die Alt-Right Trump als Teil eben dieser Elite - und beginnt, ihn zu hassen

Sie haben ihn so sehr geliebt, haben ihn gefeiert und als Imperator vergöttert, haben "Lock her up!" ("Sperrt sie weg!") in Richtung seiner Gegnerin Hillary Clinton und "Drain the swamp!" ("Legt den Sumpf trocken!") in Richtung der verhassten Eliten in Washington geschrien.

Die rechtsextreme Alt-Right-Gruppierung war der Kern der Bewegung, die Donald Trump ins Weiße Haus gebracht hat. Trump war für sie mehr Führer als Präsident , eine Art patriotischer Heiland, angetreten, das verkrustete System aus raffgierigen Politikern und intriganten Wirtschaftsmagnaten zu zerstören, dass von Washington aus die USA ausbeutet.

Jetzt ist Donald Trump 100 Tage im Amt. Der US-Präsident hat mit seiner planlosen Instinktpolitik für Chaos, Angst und Entsetzen in der Welt gesorgt. Politisch erreicht hat er so gut wie gar nichts, auch nicht, das politische System in Washington zu stürzen, wie er uns sein Alt-Right-Berater Stephen Bannon es im Wahlkampf stets angekündigt hatten.

Bei seinen Jüngern aus der Alt-Right-Bewegung ist Trump deshalb nun zum Hassobjekt geworden. Selbst Trumps rechtes Haus-und-Hof-Magazin "Breitbart" wird ihm gegenüber immer kritischer.

"Seine Innenpolitik ist ein Haufen Scheiße nach dem anderen"

"Wir fühlen uns desillusioniert und sogar verbrannt von Trump", sagte Alt-Right-Anführer Richard Spencer am 18. April auf einer Konferenz. "Wir dachten, die Alt-Right könnte Trumps Gehirn werden, aber jetzt hat er Ivanka, Jared und Paul Ryan dafür."

Trump sei ein normaler Präsident geworden, sagte Spencer, und die Alt-Right könne ihm nicht mehr trauen. "Seine Innenpolitik ist ein Haufen Scheiße nach dem anderen."

Auch Hunter Wallace, Betreiber des beliebten Alt-Right-Blogs "Occidental Dissent" hat sich von Donald Trump abgewandt. Schon im vergangen Dezember äußerte er Zweifel, ob Trump der richtige Kandidat für die Anhänger des "populistischen Nationalismus" sei. Trump hatte sich in in einem "New York Times"-Interview von der Alt-Right distanziert.

Anfang April verkündete Wallace dann die Scheidung der Alt-Right von Donald Trump. "Wir haben Trumps Amerika fast 100 Tage gegeben. Es hat nur 76 tage gedauert, bis es als falsches Paradies enttarnt wurde", schrieb er auf seinem Blog.

Für Wallace war die Attacke des US-Präsidenten auf Syrien der ausschlaggebende Grund, sich von Trump loszusagen: "Donald Trump hat seine 'America First'-Außenpolitik zerschreddert und in den Müll geworfen - nur, um das politische Establishment zufriedenzustellen."

Angriff auf Syrien erzürnt Trumps rechtsextreme Anhänger

So extrem wie die Alt-Right-Bewegung auch sein mag, so fordern sie doch ein Ende jeglicher Einmischung der USA im Nahen Osten. "America First" bedeutet für sie ein Ende der Zeit, in der die USA den Weltpolizisten spielte.

Für die rechte Bewegung ist Trumps Vergeltungsangriff gegen den Giftgas einsetzenden Bashar al-Assad deshalb ein Schlag ins Gesicht.

So schriebt Paul Joseph Watson, einer der Redakteure der rechtsnationalen Verschwörungsseite "Infowars" auf Twitter: "Trump ist nur eine weitere Marionette des tiefen Staates und der Neocons. Ich bin offiziell raus aus dem Trump-Zug."

I guess Trump wasn't "Putin's puppet" after all, he was just another deep state/Neo-Con puppet.



I'm officially OFF the Trump train. — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 7. April 2017

Auch die der Alt-Right nahestehende Radiomoderatorin Laura Ingraham verurteilte den Angriff als "komplette Änderung der Politik" Trumps - genau wie Alt-Right-Anführer Richard Spencer.

Missiles flying. Rubio's happy. McCain ecstatic. Hillary's on board. A complete policy change in 48 hrs. — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 7. April 2017

"Breitbart News" beginnt, Trump zu kritisieren

Selbst beim wohl größten Trump-Fanmagazin, dem rechten Newsportal "Breitbart", beginnt die Stimmung langsam zu kippen. Noch immer feiert das Onlineportal den US-Präsidenten als großartigen Amtsträger - doch zunehmend mischen sich kritische Töne in die Berichterstattung.

"Wenn Trump seine Versprechen hält, dann loben wir ihn", sagte "Breitbart"-Sprecher Chad Wilkinson dem Sender CNN. "Wenn er seine Versprechen bricht, machen wir ihn fertig."

Das Verhältnis zwischen Trump und "Breitbart" ist angespannt - wohl auch, weil er seinen "Schattenpräsidenten", den ehemaligen "Breitbart"-Chef Stephen Bannon, in die zweite Reihe verbannt hat.

Statt auf Bannon setzt Trump nun lieber auf seine Tochter Ivanka und ihren Ehemann Jared Kuschner. Dieser Schritt weist darauf hin, dass sich der US-Präsident bewusst von seinen extremeren Anhängern distanzieren will.

Wir gefährlich ist es für Trump, so mit der Alt-Right und dem harten und fanatischsten Kern seiner Anhänger zu brechen?

Aus Liebe wird Hass

Die Antwort ist: Gar nicht.

Denn, so zeigt es unlängst eine Umfrage, noch immer halten 93 Prozent der Trump-Wähler zu ihrem neuen Präsidenten - der miserablen Performance und den unglaublich schlechten Beliebtheitswerten zum Trotz.

So laut die Minderheit der Alt-Right-Mitglieder in Trumps Gefolge auch war, so klar bleibt sie eben genau dies: Eine Minderheit. Jetzt fühlt sie sich von Donald Trump verraten. Und aus Liebe wird Hass.