Boxen im Live-Stream: Klitschko vs. Joshua online sehen, so geht's

Boxen im Live-Stream: Klitschko kämpft am Samstag gegen Joshua

Los geht es am Samstag um 22.45 Uhr

Wie ihr den Kampf mit RTL online sehen könnt, seht ihr im Video oben

Boxen im Live-Stream: Es ist ein Megafight. Am Samstag trifft trifft Herausforderer Wladimir Klitschko (41) und Weltmeister Anthony Joshua (27). Beim Duell Alt gegen Jung liegt ein K.o. in der Luft. Das Wembley-Stadion in London ist mit 90.000 Zuschauern ausverkauft.

"Es ist unglaublich, dass wir die Promotion auf diesen Kampf durchgezogen haben, ohne uns gegenseitig zu beleidigen oder uns zu hauen. Ich habe das oft anders erlebt. Ich liebe das", sagte Joshua über das gute Verhältnis der beiden Box-Gentlemen.

Der Ukrainer, der seinen Titel im November 2015 überraschend an den zur Zeit gesperrten Box-Rowdy Tyson Fury verlor, sprühte vor Optimismus.

"Ich fühle mich schon jetzt als Sieger. Das ist mein Event, auch, wenn es sein Zuhause ist", sagte Klitschko und nannte sich "Wladimir Reloaded". Auch Joshua gibt sich vorab siegessicher.

Klitschko, der bei einem Sieg als dreimaliger Schwergewichts-Weltmeister Muhammad Ali, Lennox Lewis, Evander Holyfield und seinem Bruder Vitali folgen könnte, musste in 68 Kämpfen bisher vier Niederlagen einstecken.

Joshuas Bilanz ist makellos: Er gewann alle seine 18 Profikämpfe durch K.o.

Boxen im Live-Stream sehen - so geht's

Der Sender RTL überträgt den Boxkampf aus London im Free-TV. Der Countdown zum Schwergewichtskampf beginnt um 22 Uhr. Ab 22.45 Uhr zeigt RTL das Duell zwischen Klitschko und Joshua. Auf dem Sender eigenen Portal TVnow können Interessierte die Übertragung auch im Live-Stream sehen. Dies ist aber nur mit Abonnement möglich, wenn die kostenfreie Probezeit ausgelaufen ist.

Werbung: Das Programm von RTL könnt ihr auch auf Streamingportalen online abrufen - aber auch hier nur im Rahmen eines Premium-Abos, das jedoch mehrere Sender umfasst:

Klitschko: Das Geheimnis um einen Stick

Ex-Weltmeister Klitschko hat seine persönliche Kampfprognose auf einem Stick verewigt. Was darauf zu hören und zu sehen ist, werde man erst nach dem Kampf wissen.

"Ich bin nicht Nostradamus, aber ich bin so besessen, dass ich meine Prognose des Ausgang des Kampfes auf Video aufgenommen habe", sagte Klitschko am Donnerstag. Das sei auf einem Stick, den er am Samstag in seinem Umhang tragen will.

"Fragt mich nicht, was da drauf ist. Diesen Stick kann nur derjenige ansehen, der danach meinen Umhang mit dem Stick drin kauft. Und all das Geld geht an die Klitschko-Foundation, an die Kinder", sagte Klitschko.

Mit dpa-Material.