Reese Witherspoon zeigt, was sie aus Deutschland besonders mag

Reese Witherspoon (41, "The Good Lie") ist offensichtlich ein großer Fan von deutschem Gebäck - genauer gesagt von Brezeln. Die "Natürlich Blond"-Schauspielerin postete nämlich ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das sie mit einem gut gesalzenem Exemplar zeigt. Aber nicht genug: Neben der Blondine steht noch ein Teller mit etlichen, weiteren Brezeln. "Der einzige Weg, den 'Tag der Brezel' zu feiern. Genießt ihn, Leute", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Anscheinend befindet sich Witherspoon momentan in New York City. Das wird nicht nur wegen ihres Hashtags "NYC" deutlich, sondern auch wegen der gelben Taxis im Hintergrund. Der sogenannte "National Pretzel Day" wird übrigens nur in den USA gefeiert. Die Ursprünge sind unklar. Fakt ist, dass die US-Amerikaner eine Vorliebe für Snack-Feiertage haben. So wird zum Beispiel auch noch der "Tag der Windbeutel" am 2. Januar oder der "Tag der Krapfen" am 2. Dezember zelebriert.

The only way to celebrate #NationalPretzelDay 😍 Enjoy it, folks! #Nomnomnom #NYC Ein Beitrag geteilt von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) am 26. Apr 2017 um 12:28 Uhr

