Lili Reinhart: Ihr Look zur "Riverdale"-Premiere

Welch ein Augenschmaus! Zu einer Vorführung ihrer Netflix-Serie "Riverdale" in Beverly Hills zog Hauptdarstellerin Lili Reinhart (20, "Miss Stevens") alle Register. Sie erschien in einem schmal geschnittenen, wadenlangen Kleid in Smaragdgrün, das ihre Figur toll umspielte. Details wie die Schleife, die in der Taille gebunden war, ein tiefer V-Ausschnitt sowie der raffinierte Beinschlitz machten das Dress zum Hingucker des Abends.

Besonders ladylike: Zur glamourösen Abendrobe kombinierte Reinhart hohe Sandalen in Nude, verzichtete aber auf weitere Accessoires. Ihre blonde Mähne trug die 20-Jährige offen, beim Make-up setzte sie auf Natürlichkeit. Ihre grünen Augen brachte sie mit silber-grauem Lidschatten zum Strahlen, außerdem sorgte sie mit Eyeliner und Mascara für einen dramatischen Augenaufschlag. Auf Reinharts Lippen glänzte ein zarter Pfirsichton.

Mit diesem Kleid in Smaragdgrün ist Ihnen ein Hingucker-Auftritt garantiert