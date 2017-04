Auf dem ersten Blick wirkt es wie ein unscheinbares Familienfoto, aber auf dem zweiten steckt dahinter eine mutige Aktion für einen guten Zweck: Phoebe Kannisto und ihre sechs Söhne haben sich ihre Haare wachsen lassen und sie beim nächsten Friseurbesuch gespendet.

Kannistos ältester Sohn, Andre, ist zehn Jahre alt, ihre Zwillinge Silas und Emerson acht Jahre und ihre Drillinge Herbie, Reed und Dexter fünf Jahre. Außerdem gibt es noch die zweijährige Tochter Marah Taylor.

Am Montag gingen Kannisto und ihre sechs Söhne zum lokalen Friseursalon Hizair, um sich die Haare schneiden zu lassen. So kam abgeschnittenes Haarmaterial von insgesamt fünf Metern Länge zusammen.

Die Haare spendet die Familie an eine Organisation, die Kinder, die unter medizinischem Haarausfall leiden, mit Perücken versorgt.



Familie Kannisto vor und nach dem Haareschneiden.

Kannisto sagte der HuffPost USA, die Motivation gehe auf eine persönliche Erfahrung zurück:

"Vor drei Jahren verlor eine Freundin ihren Sohn an Krebs. Er war ein Zwilling und hatte das gleiche Alter wie meine Zwillinge. Am ersten Todestag haben meine drei ältesten Söhne ihre Haare gespendet, um an ihn zu erinnern. Seit unserer Spende vor zwei Jahren kommen wir immer wieder mit Krebs in Berührung. Er ist überall. Meine Jungs wollen helfen und haben einen Weg gefunden, indem sie ihre Haare spenden."