Seit Mittwoch melden Tausende der US-Regierung, sie hätten Aliens gesehen - das steckt dahinter

Das US-Heimatschutzministerium hat am Mittwoch eine Hotline gestartet, über die kriminelle Ausländer denunziert werden können

Doch Menschenrechtsaktivisten und Gegner des US-Präsidenten Trump fluteten die Rufnummer mit unsinnigen Meldungen

Erst am Mittwoch hat die US-Regierung die Hotline unter der Nummer 1-855-48-VOICE (1-855-48-Stimme) geschaltet. Seitdem steht das Telefon im US-Heimatschutzministerium nicht mehr still. Tausende melden Sichtungen von Aliens. Wird die USA tatsächlich von Außerirdischen überrannt?

Natürlich nicht. Schuld an der Telefonlawine ist US-Präsident Donald Trump - zumindest indirekt. Denn aufgrund einer Direktive aus dem Januar hatte das Heimatschutzministerium Mitte der Woche besagte Nummer veröffentlicht und ein Büro unter dem Namen VOICE eröffnet.

Die Abkürzung steht für "Victims of Immigration Crime Engagement Office" - also für das "Kontaktbüro für die Opfer von Migranten-Kriminalität".

Aufruf: "criminal aliens" melden

Dort sollten die Bürger tatsächlich "criminal aliens" melden - gemeint sind damit "kriminelle Ausländer". Denn der neue Service sollte offiziell dazu dienen, "Opfern und deren Angehörigen zu helfen, die von Verbrechen betroffen sind, die von kriminellen Ausländern begangen wurden“.

Doch Menschenrechtler und Trump-Kritiker kaperten kurzerhand die Kampagne und riefen zu einem bewusst doppeldeutig zu verstehendem #AlienDay auf.

Auf Twitter sammelten sich schnell tausende ironische Beiträge:

"Orangene Kreatur mit kleinen Händen in (Washinton) D.C. gesichtet. Es stellt sich heraus, dass er Englisch spricht, allerdings schwer zu verstehen. Melden!"

Orange creature with tiny hands spotted in D.C. Appears to speak English but hard to comprehend. Report! #AlienDay pic.twitter.com/89cxAXV4R1 — United We Dream (@UNITEDWEDREAM) April 27, 2017

"Wenn irgendjemand von euch Außerirdische unserer Regierung melden möchte, ruft ihre hotline an: 1-855-48-VOICE. Hier sind einige der meist gesuchten:"

If any of you need to report space aliens to our government, please call their hotline: 1-855-48-VOICE. Here are some of their Most Wanted: pic.twitter.com/nWnVYdDdpG — Steven Santos (@stevensantos) April 27, 2017

"Die Wahrheit ist dort draußen! Wenn du von illegalen extraterrestrischen Wesen untersucht wurdest, rufe 1-855-48-VOICE an und lass sie es wissen."

The truth IS out there! If you've been probed by illegal extraterrestrial aliens, call 1-855-48-VOICE & let them know. pic.twitter.com/PEXbJL9XUG — Jordan (@_Jordan_J_) April 27, 2017

"Vergesse nicht 1-855-48-VOICE anzurufen und sie wissen zu lassen, wenn du den illegalen Einwanderer Sasquatch (alias Big Foot) an der US-amerikanisch-kanadischen Grenze gesehen hast."

Don't forget to call 1-855-48-VOICE & let them know if you've seen the illegal alien Sasquatch (aka Big Foot), on the 🇺🇸/🇨🇦 border ! pic.twitter.com/pAfOOR0ZqS — Jordan (@_Jordan_J_) April 27, 2017

Viele Nutzer haben dazu aufgerufen, die Hotline mit UFO-Meldungen zu fluten. Mit Erfolg. Wie der US-Sender "Fox News" am Donnerstag mitteilte, hätten die Anrufe "zu erheblichen Verzögerungen" des Meldedienstes geführt.

Wouldn't it be a shame if millions of people called this hotline to report their encounters with aliens of the UFO-variety. https://t.co/Cl048Gihnk — Alexander McCoy (@AlexanderMcCoy4) April 26, 2017

"Es gibt sicher konstruktivere Wege, seine Meinung zu äußern, als zu verhindern, dass Verbrechensopfer Auskünfte erhalten, weil die Telefonleitungen durch Scherzanrufer blockiert sind", beschwerten sich die US-Behörden über die Alien-Meldungen.

Doch grundsätzlich ist die Kritik an Trumps Vorgehen durchaus angebracht. Historiker fühlen sich durch VOICE an Initiativen der Nationalsozialisten erinnert. Im Dritten Reich riefen die Nazis dazu auf, Juden, Kommunisten und andere vermeintliche "Feinde der Volksgemeinschaft" zu denunzieren.

Today Trump established VOICE, which historians compare to Nazi initiatives, which isn't surprising as Nazis are in WH. It's not Bush 2.0. https://t.co/XmbMMiF9l1 — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) April 26, 2017

