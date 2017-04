Leverkusen - Schalke im Live-Stream: Bundesliga online sehen, so geht's - Video

Bayer Leverkusen empfängt FC Schalke - für beide Vereine geht es um Schadensbegrenzung

Leverkusen - Schalke im Live-Stream: Am Freitag treffen Leverkusen und Schalke in der Bundesliga aufeinander. Was nach einem Spitzenspiel klingt, ist kurz vor dem Saisonende für beide Teams ein Kampf um Schadensbegrenzung.

Fans erinnern sich: In der Spielzeit 2008/09 verfehlten zuletzt sowohl Bayer Leverkusen als auch Schalke 04 letztmalig die Qualifikation für den Europacup.

Damals belegte die Werkself trotz Toni Kroos, Arturo Vidal und Bernd Schneider Rang neun, die Königsblauen wurden mit Manuel Neuer, Ivan Rakitic und Co. Achter.

► Sieben Mal schafften sie danach gleichzeitig den Einzug in den Europacup, nun droht die Serie bei beiden Clubs zu reißen. Vor dem direkten Duell am Freitag hat Schalke noch eine kleine Hoffnung, bei Leverkusen geht es dagegen nur um den Klassenverbleib.



Denn Schalke steht mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und sechs Zählern Rückstand auf den letzten sicheren Europacup-Platz zwischen Gut und Böse. Um noch Sechster zu werden, müssten die Gelsenkirchener fünf Teams verdrängen - und das als auswärtsschwaches Team mit drei Auswärtsspielen und nur einer Partie daheim.

Bayer hat noch zwei Punkte weniger. "Von der Europa League dürfen wir nicht mehr reden", sagte Trainer Tayfun Korkut deshalb: "Wir stecken im Sumpf. Und wir wollen nicht, dass uns irgendwer den Kopf runterdrückt."

