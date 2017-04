Absurder Vorwurf: AfD gibt SPD-Vize Stegner die Schuld an Angriff auf AfD-Politiker | Christian Charisius / Reuters

Der Angriff auf einen AfD-Stadtrat hat auf Twitter eine Debatte entfacht

Einige Twitter-Nutzer werfen SPD-Mitgliedern vor, die Wahrheit zu verdrängen

Der Streit ist noch nicht ausgefochten

Dieser Angriff sorgt auf Twitter für erhitzte Gemüter: Ein 18-Jähriger attackiert am Donnerstagabend den Stuttgarter AfD-Stadtrat Eberhard Brett. Er prügelte mit einer Holzlatte auf den Politiker ein, der mit einer Platzwunde am Kopf in eine Klinik musste.

Der AfD-Landesverband reagierte auf den Vorfall und verurteilte die Tat in einer Pressemitteilung. Darin erhebt die Partei schwere Vorwürfe gegen den SPD-Vizen Ralf Stegner. Dieser hatte einst gefordert, man müsse die Position und das Personal der Rechtspopulisten attackieren:

Fakt bleibt, man muss Positionen und Personal der Rechtspopulisten attackieren,weil sie gestrig,intolerant, rechtsaußen und gefährlich sind! — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 8. Mai 2016

In der Pressemitteilung der AfD wirft diese Stegner vor, er habe so seinen Segen dafür gegeben, dass die "Sturmabteilung des 21. Jahrhunderts" weder vor Sachbeschädigung noch vor Körperverletzung zurückschreckt.

Dem SPD-Mann wird indirekt Komplizenschaft mit dem Angreifer in Stuttgart vorgeworfen.

"Spezialdemokraten"

Die AfD schrieb weiter zu dem Angriff: "Und Spezialdemokraten wie Stegner registrieren es vermutlich mit klammheimlicher Freude, wenn die Saat ihrer Schreibtischtaten und Verbalattacken aufgeht."

Sozialdemokraten reagierten auf Twitter entsetzt über die Vorwürfe. Tobias Dünow, ehemaliger Pressesprecher von Sigmar Gabriel und heute Leiter Kommunikation der SPD im Willy-Brandt-Haus, schrieb:

Gewalt ist immer widerlich. Diese Pressemitteilung der AfD auch. pic.twitter.com/JgsFRxdpxa — Tobias Dünow (@TobiasDuenow) 28. April 2017

Darauf warf ein Twitter-Nutzer Dünow vor, die Wahrheit nicht zu vertragen:

Der gab zurück:

@Hellwish193 Ich vertrage Lügen nicht. — Tobias Dünow (@TobiasDuenow) 28. April 2017

Kurz darauf schaltete sich ein weiterer Nutzer in die Debatte ein:

@TobiasDuenow @Hellwish193 Sie sind für die "Strategische Kommunikation" zuständig. Gehört Lügen für sie damit nicht zum täglichen Geschäft. — Günter (@guenter1960) 28. April 2017

Der Streit ist noch nicht fertig ausgefochten und geht auf Twitter weiter.

