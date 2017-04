Chad Murray erinnert sich: Wer schön sein will, muss leiden

"Manchmal führen Motivations-Montag und Turbo-Dienstag zum Schiefer-Nacken-Mittwoch. In Ordnung, 'no pain no gain'."

Wer schön sein will, muss leiden! Das erlebt auch Schauspieler Chad Murray (35, "One Tree Hill") am eigenen Leib. Denn zwei Tage hintereinander etwas für den perfekten Sommer-Body zu tun, hinterlässt seine Spuren. Doch der Amerikaner weiß ebenfalls: Geteiltes Leid ist halbes Leid - und postete daher ein lustiges Selfie auf seinem Instagram-Pofil. Darauf schaut er zerknirscht in die Kamera und hält sich den Nacken, auf den er mehrere Tapes geklebt hat. Er hätte wohl besser einen "Trainingspausen-Dienstag" einlegen sollen...

