Bei Regierungserklärung zum Brexit: Merkel kritisiert die Türkei scharf

Zwei Tage vor dem Brüsseler EU-Sondergipfel zum Brexit steckt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Kurs für die Austrittsgespräche mit London ab.

In ihrer Regierungserklärung im Bundestag ging Merkel jedoch zunächst auf die Situation in der Türkei ein. Die Kanzlerin kritisierte die "Vorverurteilung" vom deutschen Journalisten Deniz Yücel durch die türkische Justiz scharf.

"Um das unmissverständlich zu sagen", begann Merkel, "ist das mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar".

"Es steht außer Frage, dass die Entwicklungen der vergangenen Wochen das deutsch-türkische Verhältnis stark belastet haben", sagte Merkel.

#EU-Turkey ties 'severly hit', says #Merkel. Case of journalist #Yucel also shows: #Turkey violates rule of law. #Referendum #Erdogan pic.twitter.com/qAwxG7OCNk

— DW | Politics (@dw_politics) 27. April 2017