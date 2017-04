Ein Pilot packt aus: Ich habe Maddie McCann gesehen - und bin ihr gefolgt

Am 3. Mai 2007 ist Madeleine McCann aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwunden. Das britische Mädchen war gerade einmal drei Jahre alt. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Im Video oben: Ex-Polizist hat eine Vermutung, wo sich das Mädchen befinden könnte

Im Juni 2007, rund 22 Kilometer von der Ferienanlage entfernt, machte allerdings ein Pilot eine komische Entdeckung. Der 76-jährige Andre van Wyk, der mittlerweile pensioniert ist, will das Mädchen gesehen haben - und ist sich darin absolut sicher.

Dem britischen "Daily Star" verrät der Pilot: "Ich war unterwegs auf der Straße von Portimao nach Lagos, als eine Pferdekutsche an mir vorbeifuhr. Auf ihr saß ein Pärchen."

Unbekannte waren gekleidet wie Zigeuner

Die Personen beschreibt er mit den Worten: "Die beiden waren mittleren Alters und gekleidet wie Zigeuner. Dann wurde ich auf die Frau aufmerksam."

"Sie schaukelte ein junges Mädchen mit blonden Haaren. Weil der Fall Maddie DAS Thema des Tages war, drehte ich um und folgte ihnen. (...) Die Frau deckte das Gesicht des Kindes mit einer Art Kleidungsstück zu."

Van Wyk verfolgte die Kutsche bis in ein Zigeuner-Camp. Danach alarmierte er die Behörden. Ob diese seine Aussage allerdings ernst genommen und ermittelt haben, weiß er nicht.

➨ Mehr zum Thema: Jetzt bricht Maddies Nanny ihr Schweigen - und verrät, was in der Nacht ihres Verschwindens passiert ist

Nicht nur der Pilot will Maddie mit Zigeunern gesehen haben

Da ihm seine Sichtung allerdings keine Ruhe ließ, fuhr er zwei Tage später noch einmal zu dem Camp. Doch das Paar und auch das Mädchen, in dem er Maddie McCann erkannt haben will, waren weitergezogen.

Der ehemalige Pilot ist nicht der einzige Zeuge, der das Mädchen im Beisein von Zigeunern gesehen haben will. Ein britischer Tourist will Madeleine in Carvoeiro gesehen haben - fünf Kilometer von dem Camp entfernt, in das die Pferdekutsche fuhr.

(ll)