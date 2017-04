Jodie Foster: Tief erschüttert von Jonathan Demmes Tod

Gemeinsam drehten sie den Kult-Thriller "Das Schweigen der Lämmer" (1991): Regisseur Jonathan Demme (1944-2017) und die Schauspieler Jodie Foster (54) und Anthony Hopkins (79). Der Streifen gewann 1992 fünf Oscars. Demme wurde für die "Beste Regie" ausgezeichnet, Foster als "Beste Hauptdarstellerin", Hopkins als "Bester Hauptdarsteller". Demmes Tod am Mittwoch hat die Oscar-Preisträger tief erschüttert. "Mein Herz ist gebrochen, einen Freund, einen Mentor zu verlieren", heißt es in einem Statement von Foster, das "Entertainment Weekly" vorliegt.

"Ich liebe ihn so sehr"

Jodie Foster, Anthony Hopkins und Jonathan Demme drehten gemeinsam "Das Schweigen der Lämmer"

Die 54-Jährige bezeichnet Demme als "einen Kerl, der so einzigartig und dynamisch war, dass man einen Hurrikan entwerfen musste, um ihn zu kontrollieren." Weiter erklärt die Schauspielerin: "Jonathan war so schrullig wie seine Komödien und so tiefsinnig wie seine Dramen. Er war reine Energie, der unaufhaltsame Cheerleader für jeden Kreativen."

Demme habe Musik und Kunst leidenschaftlich geliebt und "war und wird immer ein Meister der Seele bleiben". Liebevoll endet sie mit den Worten: "JD, allerliebster, etwas Wildes, Bruder der Liebe, Regisseur der Lämmer. Ich liebe diesen Kerl. Ich liebe ihn so sehr."

"Ich bin sehr traurig"

Der 79-Jährige Hopkins erklärte in seinem Statement: "Ich bin wirklich schockiert und sehr traurig, von Jonathans Tod zu erfahren. Er war einer der Besten und außerdem ein wirklich netter Kerl, der so einen tollen Geist hatte. Mein Beileid an seine Familie."

Jonathan Demme war mehr als 40 Jahre in Hollywood tätig. Am 26. April starb er im Altern von 73 Jahren in New York. Es habe Komplikationen in Folge seiner Speiseröhrenkrebs-Erkrankung gegeben, heißt es in einem Statement seines Agenten. Er hinterlässt Ehefrau Joanne Howard sowie seine drei Kinder Ramona (29), Brooklyn (26) und Jos (21). Zu seinen bekanntesten Filmen zählen neben "Das Schweigen der Lämmer" (1991) auch "Philadelphia" (1993) oder "Rachels Hochzeit" (2008).