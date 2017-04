Festnahme wegen Terrorverdachts: Bundeswehrsoldat gab sich als syrischer Flüchtling aus

Bundeswehrsoldat wegen Terrorverdachts festgenommen (Symbolbild) | Etienne Girardet via Getty Images

Ein kurioser Fall beschäftigt die Bundeswehr: Ein Soldat soll sich als syrische Flüchtling ausgegeben und eine Gewalttat geplant haben

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 28-jährigen Deutschen handeln

Die Polizei hat einen Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Soldat soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und fremdenfeindliche Motive gehabt haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Donnerstag mit.

Laut einem Bericht der "Welt" soll sich der Mann Ende Dezember 2015 in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen als syrischer Flüchtling registriert haben. Seine deutsche Herkunft fiel dabei offenbar nicht auf - und das, obwohl er kein Arabisch, sondern als Fremdsprache nur Französisch sprechen soll.

Soldat soll eine staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben

Die Bundeswehr bestätigte die Festnahme. Der 28-Jährige soll eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben.

Der Soldat wurde bei einem Lehrgang im unterfränkischen Hammelburg festgenommen. Er war im französischen Illkirch stationiert.

Der Mann soll laut Informationen der "Welt" nicht als Rechtsextremist aufgefallen sein. Dennoch gebe es Anhaltspunkte für einen fremdenfeindlichen Hintergrund, berichtet "Focus Online".

Festnahme eines zweiten Verdächtigen

Wie "Focus Online" berichtet, soll es noch einen weiteren Verdächtigen geben. Dabei soll es sich um einen Studenten handeln, der wie der Bundeswehrsoldat aus Offenbach stamme. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem Nachrichten-Portal.

Beide seien am Mittwochabend festgenommen worden. "Es geht um mögliche Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und um Sprengstoff", zitiert "Focus Online" eine Sprecherin.

90 Polizeibeamte des Bundeskriminalamtes, der hessischen und bayerischen Landespolizeibehörden sowie österreichische und französische Sicherheitsbehörden hatten im Zusammenhang mit den Ermittlungen am Mittwoch 16 Objekte in Deutschland, Österreich und Frankreich durchsucht.

Mit Material der dpa



(jg)