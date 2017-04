Große Explosionen am Flughafen der syrischen Hauptstadt Damaskus

Am internationalen Flughafen der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es Aktivisten zufolge mehrere schwere Explosionen gegeben. Die Ursache ist noch unklar.

Die Nachrichtenagentur Reuters spricht von einem Luftschlag. Sie beruft sich auf syrische Rebellen. Unklar sei, ob Flugzeuge oder Raketen verwendet wurden.

Die Explosionen waren am Rande des Flughafens am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) zu hören, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Zeugen berichteten. Große, schwarze Rauchwolken stiegen demnach in den Himmel.

Auf Twitter sind Bilder und Videos zu sehen - ob diese tatsächlich die Explosionen in Damaskus zeigen, kann noch nicht bestätigt werden.

Unconfirmed video of what media in #Syria are saying was an Israeli air strike on #Damascus International Airport pic.twitter.com/T01sMSYEn9

— David Vujanovic (@DavidVujanovic) 27. April 2017