Polizeigroßeinsatz in London: Mann mit Messer in Regierungsviertel festgenommen

Die britische Polizei hat einen Mann im Londoner Regierungsviertel Westminster wegen Terrorverdachts und Waffenbesitzes festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Donnerstag mit. Informationen über Verletzte gab es zunächst keine.

Der Mann soll 27 Jahre alt sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Verhaftete sei von dunkler Hautfarbe und trage Bart. Er habe mehrere Messer bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Er wurde im Rahmen einer Routinekontrolle festgenommen. Der Mann soll dem britischen Inlandsgeheimdienst MI5 bereits zuvor bekannt gewesen sein, schreibt Reuters.

Die Ermittlungen dauerten zunächst an. Eine unmittelbare Gefahr gebe es nach der Festnahme nicht mehr.

Die britische Premierministerin Theresa May soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht im nahegelegenen Regierungssitz an der Downing Street 10 befunden haben, berichtet Reuters. Derzeit reist sie durch Nordengland, um im Vorfeld der für den 8. Juni angesetzten Neuwahlen Wahlkampf zu betreiben.

