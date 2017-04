Airbnb bietet 100.000 Vertriebenen kostenlose Wohnungen: So könnt ihr helfen

Airbnb will 100.000 Vertriebenen kostenlose Unterkünfte anbieten | Mohamed Azakir / Reuters

Das Wohnungsvermittlungsportal Airbnb will Vertriebenen kostenlos Wohnungen zur Verfügung stellen

Dazu sollen Nutzer sich als "Gastgeber für das Gute" registrieren

Das Unternehmen konnte nun Star-Architekt Cameron Sinclair für das Projekt gewinnen

Die Firma Airbnb möchte für 100.000 Vertriebene vorübergehende Unterkünfte schaffen. Das berichtet das Online-Magazin "Inhabitat".

Für das Projekt sollen sich Nutzer des Wohnungsvermittlungsportals als "Gastgeber für das Gute" registrieren lassen - und damit signalisieren, dass sie umsonst Menschen, die etwa durch Naturkatastrophen oder andere widrige Umstände ihr Zuhause verloren haben, bei sich aufnehmen.

Das Unternehmen schreibt auf seiner Homepage: "Heute setzen wir uns ganz bewusst das Ziel, in den nächsten fünf Jahren für 100.000 Menschen in Not eine vorübergehende Bleibe zu finden."

Star-Architekt und Philanthrop Cameron Sinclair leitet das Projekt

Das Airbnb-Projekt soll im Juni diesen Jahres offiziell starten. Als Leiter des Projektteams konnte das Unternehmen den Star-Architekten und Philanthropen Cameron Sinclair gewinnen.

Sinclair ist unter anderem Mitgründer der Initiative Architecture for Humanity, die bis 2015 weltweit kostenlos Wohnungen und Häuser für Menschen in Not gebaut hat.

Airbnb hofft, auf lange Sicht eine Million "Gastgeber für das Gute" für das Projekt zu begeistern.

Nicht die erste Initiative von Airbnb

Schon als US-Präsident Trump im Februar angekündigt hatte, Menschen aus muslimisch geprägten Ländern die Einreise zu verweigern, hatte Airbnb-CEO Brian Chesky Hilfe angeboten.

Damals schrieb der Unternehmer bei Twitter: "AirBnB bietet Flüchtlingen und allen, die nicht in die USA gelassen werden, eine kostenlose Unterkunft. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Wenn ihr dringend eine Unterkunft braucht, kontaktiert mich."

