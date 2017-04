Erstes Liebes-Selfie: Sarah Lombardi steht zu ihrem neuen Freund Michal

Endlich hat das Rätselraten ein Ende: Sarah Lombardi steht zu ihrem neuen Freund Michal. Den Beweis liefert ein Selfie der beiden. Es waren bereits einige heimlich aufgenommene Fotos des Paares kursiert, doch ob die 24-Jährige wirklich wieder mit ihrem Ex-Freund Michal zusammen ist, war bislang nicht klar.

Mit dem Selfie in ihrer eigenen App und dem Statement: "Tu das, was du selbst willst, nicht, was andere wollen. Hab euch lieb." schaffte die ehemalige "DSDS"-Kandidatin endlich Klarheit.

Nachdem im Oktober 2016 die Affäre zwischen den beiden zu Sarahs Trennung von Pietro Lombardi geführt hatte, steht sie jetzt offen zu ihrer neuen Liebe.

