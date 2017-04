Dieser Bilderrahmen in Dubai ist mehr, als es auf den ersten Blick scheint

Nach dem höchsten Wolkenkratzer der Welt will die Luxusmetropole Dubai nun die Welt mit dem nächsten Mega-Bauwerk überraschen. Schon bald soll in Dubai ein Gebäude stehen, das die Form eines Bilderrahmens hat.

Der 150 Meter hohe "Dubai Frame" sieht tatsächlich wie ein goldener Bilderrahmen aus, wie Fotos zeigen.

Die Idee des kühnen Projekts ist, dass nicht nur die zukünftigen Bewohner einst am Bilderrahmen ihre Freude haben werden. Wer durch das Gebäude hindurchblickt, soll die Stadt Dubai "eingerahmt" bekommen.

Wie das Internetportal "Travelbook" berichtet, ist der "Dubai Frame" seit Ende 2013 in Bau. Inzwischen stünden nur noch die letzten Feinarbeiten an.

#DubaiFrame One of the latest rising towers in #Dubai will be opened this year and will attract around 2M tourists yearly. pic.twitter.com/avdtb0uac6

— IBRAHIM (@ibtwtr) 24. April 2017