Brisante Ankündigung: Vernachlässigt Dieter Bohlen "DSDS" wegen Proll-Rapper Kay One?

"DSDS“-Juror Dieter Bohlen ist ein schwer beschäftigter Mann. So beschäftigt, dass der Pop-Titan offenbar nicht einmal mehr am Siegersong des "Deutschland sucht den Superstar“-Gewinners mitarbeiten kann.

"Für mich ist es dieses Jahr wirklich unmöglich, das mit voller Energie durchzuziehen", kündigte der Starproduzent kürzlich an. Eine Äußerung, die für Diskussionen sorgte.

Von anderer Seite wird die Geschichte nun weiter befeuert. Denn Proll-Rapper und Ex-"DSDS“-Juror Kay One kündigte an: "Es kommt was Neues von Dieter & mir ... Wann? Im Mai.“

Das schrieb Kay One zu einem Foto auf seinem Instagram-Account, das ihn zusammen mit Bohlen bei einer "DSDS“-Aufzeichnung zeigt.

Was dieses "Neue“ ist, verriet der Rapper nicht. Er schrieb: "Muss ja spannend bleiben. Lasst euch einfach mal überraschen.“

Doch Fans spekulieren in den Kommentaren unter dem Bild bereits über ein gemeinsames Musikprojekt des früheren "DSDS“-Kollegen. Steckt dahinter etwa der Grund dafür, dass Bohlen seine Schützlinge im Stich lässt?

Bisher hieß es nur, der Pop-Titan sitze gerade in drei Studios, arbeite an neuen Alben von Andrea Berg und Vanessa Mai und remixe parallel alte Hits von Modern Talking.

Vielleicht steckt ja auch etwas ganz anders dahinter. So glauben manche, Kay One werde in der nächsten "Supertalent"-Staffel in der Jury neben Bohlen sitzen.

Ein Beitrag geteilt von Kay One (@princekayone) am 25. Apr 2017 um 4:53 Uhr



(bp)