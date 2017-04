"Baywatch": So sehen die Heldinnen von einst heute aus

Wow! Diese vier Damen sehen auch im etwas reiferen Alter noch immer attraktiv und junggeblieben aus. Die Schauspielerinnen Kelly Packard (42), Donna D'Errico (49), Nancy Valen (51) und Erika Eleniak (47) liefen in den 90er Jahren allesamt in den ersten Staffeln der Kultserie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" als sexy Badenixen über den Strand. In Los Angeles haben sich die vier nun wieder getroffen. Anlass war die Spaßveranstaltung Baywatch Slow Motion Marathon, bei der die Stars des neuen Kinofilms - wie Zac Efron (29) und Alexandra Daddario (31) - auf einen Teil der alten Serien-Helden trafen.

Doch der Lauf war Nebensache. Alle Blicke zogen die ehemaligen "Baywatch"-Beautys auf sich. Das Alter ist nämlich keiner der Schauspielerinnen anzusehen. Da war es fast schade, dass die Badeanzüge von einst im Schrank geblieben sind. Eleniak (spielte Shauni McClain), Packard (April Giminski), Valen (Samantha Thomas) und D'Errico (Donna Marco) würden bestimmt auch heute noch eine super Figur in den berühmten roten Einteilern machen...

Hier können Sie die komplette Serie "Baywatch" bestellen