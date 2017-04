Vox krempelt "Das perfekte Dinner" völlig um - eine Veränderung bringt die Fans in Rage

Die Macher vom "Perfekten Dinner" haben der beliebten Vorabend-Show einen völlig neuen Look verpasst. Und das nach zwölf Jahren.

Nicht nur das Intro ist anders. Auch das Design der eingeblendeten Texttafeln sowie das der Punktekarten wurde verändet. Außerdem erfahren die Teilnehmer nicht mehr vorher, welches Menü der kochende Kandidat am jeweiligen Abend zubereitet.

Und wie so oft kommen Veränderungen bei eingefleischten Fans nicht gut an. Im Netz hagelte es innerhalb kürzester Zeit Kritik.

Ein Twitter-User will dem neuen "Perfekten Dinner" null Punkte geben - in Anspielung auf die Punktevergabe am Ende jedes Abends.

Für das pfiffig rund-erneuerte #dasperfektedinner gebe ich lieb gemeinte... pic.twitter.com/o5z477YrT6 — MuckMuck 🎮 (@ichbinmuckmuck) 24 April 2017

Ein anderer Fan benutzt sogar Kraftausdrücke für das aufgefrischte Format. Und schreibt von "Verschlimmbessern".

Hallo @VOXde, das neue Format von #dasperfektedinner

ist schlicht und ergreifend Sch...! Gutes Beispiel für

Verschlimmbessern. Schade! — das ist doch... (@_wohlwahr) 24 April 2017

Weitere User kündigen sogar an, der Sendung in Zukunft den Rücken zu kehren.

Sorry, aber dieses neue Konzept ist miserabel. Da vergeht einem wirklich die Lust weiterzugucken! Schade... :/ #dasperfektedinner — Ida (@Ida__Who) 24 April 2017

Eine hektische Aneinanderreihung von Einzelbildern und Halbsätzen. Wenn das so bleibt bin ich raus. #dasperfektedinner @VOXde — Markus Udosson Bo (@hankarus) 24 April 2017

Besonders ein Detail scheint den Fans am meisten zu fehlen: Daniel, die Stimme aus dem Off. Denn der Kommentator bekommt im neuen Format weitaus weniger Sprechzeit. Einen Ratschlag an Vox hat Twitter-Userin Anne Candy auch gleich parat: "Never change a winning team".

#dasperfektedinner Warum darf Daniel fast nix mehr sagen? Gewolltes foodblogtutorialmagazin ist doof!Humor fehlt.Never change a winning team — Anne Candy (@AnneCandy1) 24 April 2017

Fazit:

- Bauchbinden/Interviews/Menükarte fehlt.

- Zu wenig Daniel.

- Musik langweilig.

- Kamera from hell. #dasperfektedinner — Mia?❤Mia! (@MeWireless) 24 April 2017

Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und mag Veränderungen nicht - das hätte den Machern klar sein müssen.

➨ Mehr zum Thema: Das ist die Kult-Stimme vom perfekten Dinner

(bp)