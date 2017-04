Auf dem Foto versteckt sich eine giftige Schlange - findet ihr sie?

Egal ob Kreuzworträtsel oder "Wo ist Walter?" - Rätsel faszinieren Groß und Klein. Derzeit kursiert das Foto eines Waldbodens auf Twitter. Doch was sich darauf versteckt, ist hochgiftig.

Die Doktorandin Helen aus dem amerikanischen Florida postete nämlich ein Foto auf dem sich angeblich eine Schlange verstecken soll. Denn unter das Foto schreibt sie: “Habe das Foto heute morgen von einem Freund bekommen. Die einzige Erklärung stand neben dem Bild: Kannst du die Schlange entdecken?”

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy

— Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) April 23, 2017