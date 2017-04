US-Außenministerium macht Werbung für Trumps Privatklub Mar-a-Lago

Der US-Präsident Donald Trump bezeichnet seinen Privatclub Mar-a-Lago in Florida gerne als "The Winter White House", das Weiße Haus im Winter. Genauso pries auch die Webseite der US-Konsulate in Großbritannien das Domizil an. Nach heftiger Kritik nahm das US-Außenministerium die Seite allerdings wieder offline.

Der Vorwurf: US-Präsident Trump wolle sich damit nur persönlich bereichern. "Um das deutlich zu sagen: Das Mar-a-Lago gehört nicht der Öffentlichkeit", schrieb ein Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Convenient clip you made there @USAinUK. To be clear Mar-a-Lago DOES NOT belong to the public. It's a for profit biz https://t.co/6Ij0FMK57Q pic.twitter.com/zgUt9qWTRS

— Adam (@aalali44) 24. April 2017