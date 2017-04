Seit Monaten sitzt ein Mann vor dem Zimmer seiner Frau - dahinter steckt ein einzigartiger Liebesbeweis

Wahre Liebe bewährt sich in guten wie schlechten Zeiten. Das Foto eines Ehemannes, der seine Frau während ihrer Krebstherapie unterstützt, zeigt, worum es in einer Partnerschaft wirklich geht: Treue und Hingabe.

Am 14. Aril 2017 postete die 17-jährige Mackenna Newman ein Foto ihres Vaters Jon vor dem Schlafzimmer seiner Frau Marci auf Twitter. Sie schrieb dazu: "Meine Mutter muss wegen der Strahlentherapie isoliert in ihrem Zimmer leben, also hat mein Vater einen Tisch vor ihre Tür gestellt, damit er ihr Gesellschaft leisten kann. Ich muss weinen, wenn ich das sehe."

My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I'm crying pic.twitter.com/rucH9HfDvk — kenna (@mackenna_newman) 14. April 2017

Das rührende Bild wurde beinahe 8000 mal geteilt und erhielt etwa 100.000 Likes auf der Facebook-Seite "Love What Matters".

Jon weicht seiner krebskranken Frau nicht von der Seite

Newman berichtet, dass vergangenen Oktober bei ihrer Mutter Marci Schilddrüsenkrebs festgestellt wurde, der in ihre Luftröhre und Lymphknoten gestreut hatte. Seit dieser Diagnose weicht Jon nicht von ihrer Seite.

"Jon begleitet mich zu jedem Arzttermin, Bluttest, zu jeder Operation und Bestrahlung", sagte Marci dem Online-Portal "BuzzFeed News". "Und wie ihr seht, versucht er auch dann noch, mir beizustehen, wenn er nicht an meiner Seite sein kann."

"Die Liebe deines Vaters für deine Mutter ist so inspirierend"

Die Twitter-Nutzer sind von Jons Hingabe gerührt.

@mackenna_newman My thoughts and prayers are with your mom for a speedy recovery. Your dad's love for your mom is inspiring! — kellyandscreech (@kellyandscreech) 20. April 2017

"Meine Gedanken sind bei deiner Mutter - ich wünsche ihr gute Besserung! Die Liebe deines Vaters für deine Mutter ist so inspirierend."

@mackenna_newman My heart is melting 🙁 tell your mom I'm praying for her & your Fam. Your parents are amazing. Praying for a positive outcome for you all ! — Jaime Marston (@jaime_marston) 21. April 2017

"Mein Herz schmilzt. Sag deiner Mutter, dass ich für sie und deine Familie bete. Deine Eltern sind großartig. Ich wünsche euch allen nur das Beste."

@mackenna_newman @psychedliqz This is so pure, so beautiful. Prayers & best wishes for your family ♡ — TabethaB (@TabethaBee) 22. April 2017

"Das ist so rein, so schön. Ich wünsche deiner Familie alles Gute und bete für euch."

Und dieses Foto fasst die allgemeine Gefühlslage am besten zusammen:



Dieser Artikel erschien zuerst in der HuffPost US und wurde von Lisa Mayerhofer aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet.

(ame)