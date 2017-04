Nach Netanjahus Absage: Gabriels Vorgehen in Israel ist nicht diplomatisch, aber konsequent

Diplomatisch war das nicht, was Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) gemacht hat. Aber ehrlich, konsequent.



Israels Premier und Außenminister Benjamin Netanjahu hat sein für Dienstag geplantes Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kurzfristig abgesagt. Ihm missfiel, dass Gabriel unbedingt Vertreter zweier regierungskritischer Nichtregierungsorganisationen treffen wollte.



Es gibt einen diplomatischen Eklat zwischen Israel und Deutschland. Auch noch in einer Woche, die für die israelische Bevölkerung hoch emotional ist, weil in ihr der sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust gedacht wird.



Dazu muss man wissen: Gabriel wollte sich nicht mit irgendwelchen Radikalen treffen. Sondern mit Breaking the Silcene und B’Tselem. Beide Organisationen setzten sich für die Rechte der Palästinenser ein.



Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft sind üblich bei derartigen Besuchen. Und Gabriel, so heißt es, wollte sich auch durch Bitten der israelischen Regierung nicht davon abhalten lassen.

Gleicher Maßstab für alle

Hätte Gabriel sich anders entschieden, dann hätte er an Israel andere Maßstäbe angelegt als an andere Staaten. Er wollte seinen Maßstab, seinen moralischen Kompass aber ganz offensichtlich nicht verschieben.



Dazu gehört Mut, weil ihm klar gewesen sein muss, dass er damit provoziert. Zumal auch Belgiens Botschafter nach einem Treffen mit Vertretern dieser beiden Organisationen einbestellt worden war.



Mancher würde das vielleicht auch die Gabrielsche Dickköpfigkeit nennen. Das Ergebnis ist das Gleiche.



Mancher argumentiert zwar, dass Deutschland aus - unbestreitbar - historischer Verantwortung gegenüber Israel den Wink mit dem demokratisch-erzieherischen Zaunpfahl gegenüber Israel besser einem anderen Land überlassen hätte. Eleganter wäre es gewesen.



Aber Gabriel hat die Verantwortung, die aus unserer Geschichte erwächst, eben nicht delegiert. Er hat gesagt, was er für richtig hält. Und man darf davon ausgehen, dass er seine Haltung schon lange klargemacht hat, denn solche Besuche werden nicht spontan durchgeführt, sondern lange im Voraus minutiös geplant.



Fortsetzung des kritischen Regierungskurses

Gabriel setzt mit seinem Vorgehen einen klaren Kurs der Bundesregierung fort. Diese hatte von Anfang an die - nach internationalem Recht - illegale Legalisierung israelischer Siedlungen auf palästinensische Privatbesitz heftig kritisiert.



Auch in Israel, so hört man in Gesprächen, gibt es Menschen, die finden, Netanjahu hätte Gabriel empfangen sollen. Zumal Stattschef Reuven Rivlin erst am Sonntagabend in einer bemerkenswerten Rede zum Gedenken an die Opfer des Holocausts gesagt hatte, man dürfe nicht jede Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichsetzen.



Nett und höflich wird Gabriels Handeln dadurch noch immer nicht. Unanständig war es aber auch nicht. Im Gegenteil.

(mf)