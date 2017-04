"Ich kotze gleich": Fans sauer auf Helene Fischer – wegen ihrer Instagram-Fotos

Endlich ist es soweit: Die Schlager-Sängerin Helene Fischer hat jetzt auch einen offiziellen Instagram-Account. Aber die Neuigkeit führt bei den Fans nicht nur zu Freudensprüngen.

Mit dem offiziellen Instagram-Account wurden offenbar gleichzeitig mehrere inoffizielle Helene-Fischer-Fan-Seiten gelöscht. Diese Aktion sorgte unter den Anhängern zu Verärgerung. So liest es sich beispielsweise in den Instagram-Kommentaren: "Ich könnte kotzen." oder "Ich bin so wütend!"

Doch Helene Fischer ist nicht selbst für die Löschaktion verantwortlich. Ihr Management sagte gegenüber "Bunte.de": "Wenn Accounts gelöscht wurden, dann von Instagram selbst, weil sie gegen die AGB verstoßen haben oder nicht klar als Fan-Seite markiert waren."

Und an Beliebtheit mangelt es Helene Fischer trotzdem nicht. Ihr neuer Instagram-Account hat in den wenigen Tagen bereits 168.000 Follower erreicht.

