Gottschalk kassierte einen Shitstorm für seine neue Show - doch der Moderator nimmt es mit Humor

Kult-Moderator Thomas Gottschalk startete mit einer neuen TV-Show bei Sat.1 Doch statt lobender Worte, bekam die Kinder-Talentshow "Little Big Stars" heftige Kritik in den sozialen Netzwerken. Das lag allerdings weder am lustigen Moderator, noch an den Kindern. Grund für die Kritik war die Produktion der Show.

Der Moderator reagiert sofort auf “Twitter” - allerdings mit einer ironischen Antwort auf all die Kritik. In einem Tweet schreibt er: “... Ich sitz in Malibu beim Frühstück und hab mir grad das Brot geschnitten.”

... Ich sitz in Malibu beim Frühstück und hab mir

grad das Brot geschnitten. — Thomas Gottschalk (@herbstblond) April 24, 2017

Er scheint den Wirbel um seine neue Show mit Ruhe und Gelassenheit zu nehmen. Und auch ein wenig Ironie lässt sich der Moderator nicht nehmen. Und schwelgt dabei in Erinnerungen an seine alte Show "Wetten, dass?". In der Show am Sonntag trug er nämlich einen dunkelblau gemusterten Anzug und darunter ein Hemd, das mit türkisfarbenen Ornamenten bestückt war.

Ohne offensichtliche Kritik an seinem Outfit, postete er selbst ein ironisches Kommentar zu seinem Stil und schreibt: “Früher waren meine Anzüge schlecht geschnitten, jetzt sind meine Shows schlecht geschnitten…!”

Früher waren meine Anzüge schlecht geschnitten,

jetzt sind meine Shows schlecht geschnitten... — Thomas Gottschalk (@herbstblond) April 24, 2017

So richtig prickelnd fand er die Produktion der Show dann wohl auch nicht, wie dieser Tweet offenbart. Wenigstens hat Gottschalk aber seinen Sinn für Humor nicht verloren.

Ein Twitter-Nutzer verweist mit einem Gif auf die Show. Dort zu sehen: Ein Mann, der mit zwei Schneidegeräten seinen Garten verwüstet. Darunter schreibt Gottschalk: “Lasst meinen Schneider in Ruhe!”

@hannesglotzt Lass meinen Schneider in Ruhe! — Thomas Gottschalk (@herbstblond) April 24, 2017

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob der Moderator sich auch in den weiteren Folgen von "Little Big Stars" wieder mit lustigen Sprüchen und ausgefallenen Outfits präsentiert.

➨ Mehr zum Thema: Gottschalk kehrt heute ins Radio zurück - und will mehr von sich preisgeben als bisher

(ujo)