Ihr Sohn wäre durch Waschmittel-Pads fast erblindet - jetzt warnt die Mutter andere Eltern vor dieser Gefahr

Sie sind klein, bunt und laden zum Spielen ein, obwohl sie nicht dafür gedacht sind: Waschmittel-Pads. Die Gel-Packungen zum Wäsche waschen sind für zahlreiche Augenverletzungen bei Kindern verantwortlich.

Die britische Mutter Jemima Strain hat jetzt auf Facebook beschrieben, wie ihr kleiner Sohn fast erblindet wäre, weil er ein Waschmittel-Pad zum Platzen gebracht hatte.

"Bitte passt auf, dass eure Kinder die Pads nicht berühren"

Auf Facebook wandte sie sich deshalb mit einem dringlichen Warnung an alle Eltern:

"Bitte passt auf, dass eure Kinder die Pads nicht berühren. Die Boxen sind nicht kindersicher und die Warnhinweise darauf winzig. Mein Kleiner hat ein Pad herausgenommen, als er mir beim Waschen helfen wollte und es ist geplatzt. Die Flüssigkeit ist in seine Augen geraten. Ich wusste nicht, wie schlimm die Inhaltsstoffe sind.

Auch nachdem ich sie so gut wie möglich ausgewaschen hatte, wand er sich noch vor Schmerzen. Mein Ehemann hat bei der Gesundheitsbehörde NHS angerufen, wo sie ihm sagten, dass er sofort ins Krankenhaus fahren sollte. Dort verbrachten wir zusammen mit einem Team aus Krankenschwestern anderthalb Stunden damit, seine Augen offen zu halten, während die Reste des Waschmittels mit einer Salzlösung aus seinen Augen gewaschen wurden.

Er war traumatisiert und ich war es auch

Danach wurden wir sofort in die Augenklinik in Birmingham überwiesen. Wir verbrachten die nächsten zwei Tage dort, weil sie Verbrennungen in seinen Augen gefunden hatten.

Die Ärzte sagten, dass sie die Hersteller gebeten hätten, keine Waschmittel-Pads mehr zu produzieren, da sie vergangenes Jahr 40 Prozent der Augenverletzungen durch chemische Stoffe verursacht hätten. Wenn wir ihm die Augen nicht ausgewaschen hätten, dann hätte mein Sohn weitere Verbrennungen erlitten. Kinder haben sich durch so etwas ihre Hornhaut verbrannt.



Bitte sagt allen Bescheid

Sogar auf meinen Baby-Reinigungstüchern steht, dass man sie außer Reichweite von Kindern aufbewahren soll. Und wir alle haben unsere Kinder aber mal eine Box mit Reinigungstüchern halten lassen, während wir die Windeln gewechselt haben. Ich dachte, wir sind gute Eltern, wenn wir unsere Kindern beim Waschen helfen lassen.

Es ist ein hässlicher Marketingtrick, sie wie lustige, weiche Beutelchen aussehen zu lassen. Sogar ich war mal versucht, draufzudrücken. Die Hersteller sollten darauf achten, die Boxen kindersicher zu machen, und das Problem endlich ernst zu nehmen. Bitte lasst eure Kinder nicht beim Waschen helfen.

Die Pads können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt werden. Wir konnten schnell handeln - unser Sohn war nur drei Tage lang blind und konnte dann die Augen wieder öffnen. Jetzt hat er seine Sehfähigkeit wieder erlangt.

Bitte haltet die Pads von Kindern fern!"

165 Vergiftungsmeldungen durch Waschmittel-Pads in sechs Monaten

Nicht nur Strains Familie hat schlimme Erfahrungen mit Waschmittel-Pads gemacht: Eine neue Studie ergab, dass jede vierte Augenverletzung bei Kleinkindern in den USA auf diese Gelpackungen zurückzuführen ist.

Die bei Giftverletzungen zuständige Organisation American Association of Poison Control Centers ermittelte im Jahr 2016 11.528 Fälle von Vergiftungen durch Waschmittel-Pads.



In Deutschland zählte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) laut "Spiegel Online" 165 Vergiftungsmeldungen durch Gelpacks in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2014. "Alle mittelschweren Fälle mit Waschmittel-Gelkapseln traten bei Kindern unter zwei Jahren auf", erklärt das BfR auf Anfrage von "Spiegel Online". 84 Prozent aller Fälle insgesamt betrafen Kleinkinder unter drei Jahren.

Eine EU-Verordnung, die im Jahr 2014 erlassen wurde, soll die Verletzungsrisiken durch Waschmittel-Pads minimieren - diese aus der Welt schaffen kann sie allerdings nicht.

Waschmittel-Hersteller raten deshalb, dass Eltern die Pads gut verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren sollten. Kritikern reicht das dagegen nicht - sie empfehlen, keine Waschmittel-Pads zu kaufen, solange Kinder unter sechs Jahren im Haushalt leben.

