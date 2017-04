Alena Gerber macht den Babybauch-Vergleich

Mit Fußball-Star Clemens Fritz (36) hat Model Alena Gerber offenbar ihre große Liebe gefunden. Und nun auch noch mitten in der Schwangerschaft ein neues Hobby: Die 27-Jährige ist so stolz auf ihre wachsende Babykugel, dass sie alle naselang ein Foto ihres Bauchs auf Instagram postet. Neulich erst am Strand - und nun einen direkten Vergleich ihres Bauchumfangs im fünften und im siebten Monat. "Ich bin wirklich dankbar, dass da jetzt wirklich eine Babykugel ist", freut sich Gerber.

Erfreut - und keinesfalls genervt - sind aber auch die Fans und Follower Gerbers. "Sowohl mit als auch ohne Babybauch wunderschön", machte eine Userin Komplimente. "You have a beautiful baby bump", lobte ein Follower aus dem Ausland. Viele weibliche Nutzer ergriffen auch die Gelegenheit, sich über den Fortschritt ihrer Schwangerschaften auszutauschen.

Erst vor wenigen Wochen gaben Gerber und Fritz ihre Verlobung bekannt. Der Fußballprofi laboriert seit einigen Wochen an einer langwierigen Bänderverletzung im Sprunggelenk und war zusammen mit seiner schwangeren Verlobten auf den Malediven, wie ein anderer Urlaubsschnappschuss verriet. Normalerweise leben Fritz und Gerber in Bremen.