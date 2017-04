Wahl-O-Mat Schleswig-Holstein 2017: Welche Partei zu euch passt, findet ihr so spielerisch heraus

Schleswig-Holstein wählt am 7. Mai einen neuen Landtag

Alle kandidierenden 13 Parteien unterstützen den Wahl-O-Mat zur Wahl

Wie das bpb-Tool funktioniert

Schleswig-Holstein wählt am 7. Mai einen neuen Landtag. Seit 2012 regieren SPD, Grüne und SSW in Kiel - und diese Koalition wollen die Parteien auch nach dem Urnengang fortsetzen.

Den Umfragen zufolge ist das wohl auch möglich. Die Koalition käme demnach zusammen auf 48 Prozent - das sind 3 Punkte Vorsprung vor allen anderen Parteien, die ins Parlament kämen.

Das sagen derzeit die Umfragen

Die Meinungsforscher sehen dabei die SPD mit 33 Prozent vorn. Laut Infratest dimap (NDR) liegt die CDU (31 Prozent) dahinter, gefolgt von den Grünen (12). Im Norden ist die AfD mit 5 Prozent ungewöhnlich schwach.

Der SSW, als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit, käme auf 3 Prozent. Die Linke würde mit 4 Prozent nicht ins Parlament kommen. Die Piraten werden nur noch unter Sonstige gezählt.

Den Ausschlag geben könnte die FDP (Wahlforscher sehen sie bei 9 Prozent). Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki zeigt sich sowohl für ein Jamaika-Bündnis mit der CDU als auch für eine Ampel-Koalition mit der SPD offen.

Das sind die Spitzenkandidaten

In der Wählergunst liegt zudem Ministerpräsident Torsten Albig (SPD, 53) deutlich vor seinem relativ wenig bekannten CDU-Herausforderer Daniel Günther (43).

Die Grünen gehen mit Finanzministerin Monika Heinold (58) ins Rennen um die Wählergunst. Die FDP setzt auf ihren populären Fraktionschef Wolfgang Kubicki (65). Frontmann der Piraten ist Fraktionschef Patrick Breyer. Für die AfD tritt der Landesvorsitzende Jörg Nobis an, für die Linke die Soziologin Marianne Kolter.

Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Insgesamt 13 Parteien und Vereinigungen wollen am 7. Mai in den Landtag einziehen und werben aktuell um die Stimme der rund 2,25 Millionen Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein. Erstmals dürfen zudem Jugendliche bereits ab 16 Jahre wählen, die deutsche Staatsangehörigkeit ist Voraussetzung.

Vorab werden aber nicht nur Erstwähler sich informieren, welche Partei am besten zu einem passt. Eine spielerische Möglichkeit sich zu orientierten, bietet die Bundeszentrale für politische Bildung: den Wahl-O-Mat in Deutsch, Dänisch und Friisk.

➨ Hier findet ihr den Wahl-O-Mat Schleswig-Holstein 2017

So funktioniert das bpb-Tool

Alle 13 Parteien haben für das Tool der bpb Thesen zu Wahlkampfthemen wie Bildungspolitik, der Windkraftausbau, das Thema innere Sicherheit und die Verkehrspolitik beantwortet.

Der Wahl-O-Mat umfasst nun 38 von Jungwählern ausgewählte Thesen, so zum Beispiel diese:

Videoüberwachung: Mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen!

Abitur nach neun Jahren: An allen Gymnasien in Schleswig-Holstein soll das Abitur wieder ausschließlich nach 9 Jahren (G9) abgelegt werden.

Adoptionsrecht für Homosexuelle: Das Land soll sich dafür einsetzen, dass gleichgeschlechtliche paare ein gemeinsames Adoptionsrecht erhalten.

Landärzte: Medizinstudierende, die sich verpflichten, später als Landärzte zu arbeiten, sollen ein Stipendium vom Land erhalten.

Politik-Interessierte können in dem interaktiven Tool nun ebenfalls ihre Meinung zu den Standpunkten abgeben: stimme zu, stimme nicht zu - oder neutral. Auch die Option "These überspringen" wird angeboten.

Abschließend können die Wahl-O-Mat-Nutzer ihre Antworten gewichten und ihre Position mit bis zu acht der teilnehmenden Parteien vergleichen.

Anhand der Daten zeigt der Wahl-O-Mat dann ein Ergebnis an. In Prozent wird angegeben, wie sehr sich die eigenen Antworten mit denen der Parteien decken.

Wichtig zu wissen: "Hohe Übereinstimmungen Ihrer Antworten mit mehreren Parteien bedeuten nicht zwangsläufig eine inhaltliche Nähe dieser Parteien zueinander."

Zudem gibt es die Möglichkeit, zu erfahren, wie die ausgewählten Parteien, zu den Thesen stehen - und auch warum.

Damit kann dieses Tool bpb eine Hilfe für die Wahl sein. Jedoch sollte sich jeder Wähler vor der Stimmabgabe am besten nochmals tiefergehend über seine favorisierte Partei informieren. Denn der Wahl-O-Mat ist ein informatives Spiel.

Wie wird gewählt?

Jeder Wähler hat zwei Stimmen: Die Erststimme für einen Direktkandidaten, die Zweitstimme für eine Partei. Es gilt eine Fünf-Prozent-Hürde, von der nur der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) als Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein ausgenommen ist.

