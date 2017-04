Dieses Bikini-Foto von Victoria-Secret-Models offenbart einen Schwindel - findet ihr ihn?

An diesem Foto gibt es eigentlich so gar nichts zu beanstanden. Zu sehen sind schließlich die vier Victoria Secret Models Doutzen Kroes, Karoline Kurkova, Miranda Kerr und Alessandra Ambrosio. Allesamt in weißen Bikinis.

Wenn man den Blick von den Supermodels abwenden kann, so sticht ein kleines Detail ins Auge. Es geht um den Bauch von Karoline Kurkova. Besser gesagt um ihren Bauchnabel.

Für die User ist klar: Es handelt sich um ein Photoshop-Fail. Aber das trifft bei diesem Mal nicht zu.

Denn: Kurkova erlitt als Kind einen Nabelbruch. Nach der Operation blieb eben dieser doch etwas ungewöhnliche Bauchnabel zurück.

Wie der Bauchnabel des Models aussieht, seht ihr oben im Video.

(chr)