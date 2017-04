Brief einer Mutter an alle, die glauben, dass Hausfrauen nicht arbeiten

Die Amerikanerin Anna Strode ist nicht nur Fitness-Bloggerin, sondern auch zweifache Mutter. Auf ihrem Instagram-Account postet sie regelmäßig Fotos und Videos von sich während ihres Work-Outs.

Immer mit dabei: Ihre beiden kleinen Söhne, die ihrer Mutter beim Trainieren zusehen.

In erster Linie ist Strode jedoch Hausfrau, weil sie tagtäglich selbst auf ihre 22 Monate alten Zwillinge aufpasst. Im Juni wird sie ihr drittes Kind zur Welt bringen.

Auch am 7. April hat sie ein Foto von sich auf ihrem Account hochgeladen, doch diesmal ging es ihr dabei nicht um Fitness, sondern darum, dass das Muttersein ein Vollzeit-Job ist.

"Mutter zu sein ist ein Vollzeit-Job"

Nachdem sie ein Instagram-Nutzer kritisiert hatte, sie würde nicht arbeiten und sei faul, entschied sie sich, einen offenen Brief auf ihrem Instagram-Account zu veröffentlichen.

Auf dem Foto posiert Strode vor ihrem Badezimmerspiegel mit ihren kleinen Zwillingen, einen der Söhne trägt sie dabei vor sich in einer Babytrage.

Unter dem Foto schreibt sie folgendes:

Letzte Woche erhielt ich von einem meiner Follower einen Kommentar, der mich wirklich verärgert hat. Es hat mich ziemlich tief getroffen und ich werde nun versuchen, meine Wut zurückzuhalten. Der Kommentar lautete: “Ich wünschte, ich könnte auch den ganzen Tag zu Hause bleiben und trainieren, aber ich muss in die Arbeit fahren und ARBEITEN.”

Arbeit?! Du denkst also, ich arbeite nicht? Glaubst du ernsthaft, dass ich den ganzen Tag zu Hause rumsitze und Däumchen drehe? Denkst du etwa, dass meine 22 Monaten alten Kleinkinder mich zu Hause entspannen lassen, nachdem ich mein morgendliches Work-Out absolviert habe? Glaubst du, dass ich nur so von Energie strotze und nebenbei zwei Kleinkinder versorge und ein drittes Kind erwarte?

Nur damit du mal einen kleinen Einblick in meinen Alltag kriegst: Ich trainiere 20 bis 30 Minuten pro Tag. Manchmal muss ich aber schon nach 20 Minuten damit aufhören, um meinen Kleinen Spielzeug zu holen, Essen zu machen, Haare zu kämmen, sie anzuziehen oder Streit zu schlichten. An anderen Tagen kann ich lediglich ein paar Sit-Ups, Kniebeugen und Trizeps-Dips machen, während ich den beiden neue Wörter beibringe oder sie gerade essen.

Besonders an Tagen, an denen sie besonders anhänglich und quengelig sind.

Mein Alltag besteht darin, Windeln zu wechseln, Wutanfälle zu ertragen, mit Spielzeugautos zu spielen, Essen zu machen, das umgehend auf den Boden geklatscht wird (obwohl es ihnen sogar geschmeckt hat) und ihnen beizubringen, wie sie miteinander auskommen, anstatt sich zu kratzen, beißen oder zu schlagen. Ich gehe mit ihnen auf Spielplätze, die eigentlich gar keine sein dürften, weil sie so verdammt unsicher für Kinder sind, ich übe mit ihnen das Alphabet und versuche, ihnen tägliche neue Abenteuer zu bieten. Ich staubsauge dreimal pro Tag, weil das ganze Essen an dem ich so lange gekocht habe, nicht mal ansatzweise gegessen, sondern stattdessen damit herumgeworfen wurde. Oh, und habe ich schon erwähnt, wie unglaublich nervenaufreibend es ist, den ganzen Tag den Schiedsrichter spielen zu müssen? Denn die beiden spielen natürlich nicht ununterbrochen still und friedlich und alleine. Zwillinge tun das nicht. Wenn sie mal älter sind vielleicht, ja. Doch momentan muss ich mich ununterbochen um sie kümmern.



Strodes eindringlicher und emotionaler Post wurde noch am selben Tag über 5.000 Mal geteilt. Sie erhielt über 1.000 Kommentare, in dene viele Instagram-Nutzer der jungen Mutter für ihre Ehrlichkeit dankten.

“Für viele Menschen erwecke ich den Eindruck, dass ich wegen meines Work-Outs meine Kinder vernachlässige, aber das stimmt nicht. Meine Kinder sind elementarer Bestandteil davon und es ist sogar ihre liebste Zeit am Tag”, sagte Strode gegenüber der Huffington Post.

"Jede Mutter ist eine Heldin

“Mutter zu sein ist verdammt harte Arbeit. Sei stolz darauf, das jeden Tag aufs Neue durchzustehen”, sagte sie. Die junge Mutter findet, dass Mütter Großartiges leisten. Jeden Tag.

“Jede Mutter, die versucht, das Beste für ihre Familie zu tun, ist in meinen Augen eine Heldin”, sagt Strode.

Dieser Artikel erschien bei der Huffington Post US und wurde von Maximilian Marquardt aus dem Englischen übersetzt.

