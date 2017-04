DJ Bobo ist der erfolgreichste Schweizer Künstler in Deutschland

DJ Bobo (49, "Mystorial") hat mehr als einen Grund zum Feiern. Er zelebriert dieses Jahr nicht nur sein 25-jähriges Bühnenjubiläum mit einer ausgedehnten Tour, er ist, wie das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment jetzt in einer Sonderauswertung ermittelt hat, auch der erfolgreichste Schweizer Künstler aller Zeiten in den Offiziellen Deutschen Charts.

Der Dance-Floor-König war zusammengerechnet über 600 Wochen platziert und brachte bislang 36 Singles sowie 21 Alben in den Charts unter - so viele wie kein anderer Schweizer. Sein Chartdebüt gelang René Baumann, wie DJ Bobo mit bürgerlichem Namen heißt, im Juni 1992. Damals konnte er sich mit der Single "Somebody Dance With Me" bis auf Platz vier in den Charts vorkämpfen. Im Album-Ranking war DJ Bobos 1995er-Werk "World In Motion" am erfolgreichsten. Es eroberte Platz drei und war fast ein Jahr am Stück dabei.

