Kampf der Giganten: Wieso Apple damit gedroht hat, Uber zu zerstören

Wer mit einer App sein Geld verdient, sollte sich besser nicht mit Apple anlegen. Der Fahrdienst Uber hat daran offenbar nicht gedacht - oder zumindest nicht mit der Reaktion von Apple-CEO Tim Cook gerechnet.

Denn der war vor zwei Jahren kurz davor, die App des Unternehmens aus Apples App-Store zu verbannen. Den Streit der beiden Tech-Konzerne hat die US-Tageszeitung "New York Times" in einem Porträt über Uber-Chef Travis Kalanick am Sonntag öffentlich gemacht.

Der Grund für Cooks Drohung dabei war: Ubers App soll in der Lage gewesen sein, einzelne iPhones zu identifizieren und zu - und das sogar dann, wenn der iPhone-Besitzer die App schon längst gelöscht hatte.

Dabei handelte es sich um einen ganz klarer Verstoß gegen Apples Privatsphäre-Richtlinien. Das Unternehmen aus Cupertino hat sich den Datenschutz auf die Kappe geschrieben.

Natürlich hat Uber versucht, den Regelbruch zu verstecken. Ein sogenannter Geofance, also ein digitaler Zaun um Apples Hauptquartier im kalifornischen Cupertino, sollte verhindern, dass Mitarbeiter des iPhone-Konzerns dem Betrug auf die Schliche kommen. Innerhalb des Bereichs des Geofances war die Tragging-Funktion deaktiviert.

Letztendlich flog der digitale Fingerabdruck, den die Uber-App auf iPhones hinterlassen hat, jedoch auf.

Und brachte Cook auf die Palme. Der drohte anschließend, die App aus dem App Store zu schmeißen - was für Ubers Erfolg fatal gewesen wäre. Der heutige Erfolg des Fahrdienstes wäre so sicher nicht möglich gewesen.

Travis Kalanick, Uber-Chef, beugte sich dem Druck, aktualisierte die App und beendete damit das Verfolgen einzelner iPhones.

Die alte Uber-App habe wohl mit Hilfe eines privaten Frameworks die Seriennummer des iPhones ausgelesen, erklärt der Sicherheitsforscher Will Strafach auf Twitter.

and there we have it! these shenanigans are likely what got Tim Cook upset with Uber (attached pics are from https://t.co/ygj739Ewvr + IDA) pic.twitter.com/BHWv6BA7PX

— Will Strafach (@chronic) 23 April 2017