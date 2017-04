Gisele Bündchen macht nicht nur auf den Laufstegen eine gute Figur

Gisele Bündchen (36) hat sich am Strand einmal wieder von ihrer Schokoladenseite präsentiert - und zwar im Bikini und in graziler, sexy Pose. Die brasilianische Schönheit postete das Foto von sich auf ihrem Instagram-Account. "Fröhlichen Tag der Erde. Gott schütze unsere schöne Mutter Erde", schrieb Bündchen in Englisch und Portugiesisch zu dem Schnappschuss und bezog sich dabei auf den gestrigen Jahrestag.

Wo sich das Topmodel gerade befindet, hat sie nicht verraten. Aber vielleicht gönnt sie sich momentan ein paar Urlaubstage mit Ehemann und US-Football-Star Tom Brady (39)? Die Zwei sind seit 2009 miteinander verheiratet und haben die gemeinsamen Kinder Vivian Lake (4) und Benjamin (7).

