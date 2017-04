Star-Autor Lévy: "Marine Le Pen hasst Frankreich"

Bernard-Henri Lévy ist einer der einflussreichsten Intellektuellen Frankreichs. In einer Sendung des US-Senders CNN übte er nun heftige Kritik an der rechten Kandidatin Marine Le Pen.

"Le Pen hasst Frankreich, sie hat keine Liebe für ihr eigenes Land", sagte Lévy. Die Rechtspopulistin verfüge darüber hinaus über keinerlei Führungsqualitäten.

Lévy zeigte sich zudem sicher: "Die Unterstützung von Putin und Trump wird Le Pen schaden." Sie werde die Wahl nicht gewinnen - auch, weil sie die Terrorattacke auf der Champs Élysées so "obszön" ausgeschlachtet habe.

Marie Le Pen is "obscene" in how she tried to "exploit" last week's Champs-Elysees shooting, says Bernard-Henri Lévy https://t.co/XAAamLd7zz

