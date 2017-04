Dass Elizabeth Banks schon 43 Jahre alt ist, möchte man bei diesem Anblick kaum glauben

Schauspielerin Elizabeth Banks (43, "Pitch Perfect") ist für ihre Rollen bereits in diverse ausgefallene Outfits geschlüpft. Auf einer Gala in Los Angeles erschien sie diesmal in einem rosa Cocktailkleid und versprühte 50er-Jahre-Feeling. Ihr Retro-Dress und die Peeptoe Pumps erinnerten nämlich an den Rockabilly-Style. Das Mini-Kleid war mit rosa Punkten übersät und hatte am Rundhalsausschnitt sowie seitlich und in der Mitte des Kleides schwarze Streifen.

Ihre Schuhe waren in der trendigen Farbkombination Rosa-Rot gehalten. Die Fußnägel hatte Banks in dunkelblau lackiert, während ihre Fingernägel in einem nudefarbenen Ton glänzten. Ein paar dünne, silberne Ringe wählte die "Die Tribute von Panem"-Schauspielerin als Accessoires. Die blonden Haare trug sie hochgesteckt und ließ eine Strähne in einer Welle seitlich ins Gesicht fallen. Beim Make-up entschied sie sich lediglich für dunkle Mascara und einen rosa Lippenstift.

