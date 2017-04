Frankreich-Wahl: Die Jungen stimmen mehrheitlich für die Radikalen Le Pen und Mélenchon

Der Mitte-Links Politiker Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen ziehen in die Stichwahl in Frankreich ein.

Hätten nur die jungen Menschen abstimmen dürfen, dann sähe das Ergebnis heute Abend anders aus - und Europa stünde vor einer Katastrophe.

Denn die Wähler zwischen 18 und 24 Jahren haben mehrheitlich für Jean-Luc Mélenchon gestimmt. Der Ultralinke kommt auf 30 Prozent der Wähler in dieser Altersgruppe. Le Pen kommt auf den zweiten Platz mit 21 Prozent.

Tonight's election once again shows that the young *are* open to populism. Le Pen + Melenchon got >50% among the young, <20% among the old. pic.twitter.com/5TN20q8Vyv

— Yascha Mounk (@Yascha_Mounk) 23. April 2017