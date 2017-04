"XXL-Paarduell" im Live-Stream: ARD-Show mit Gesthuysen/Plasberg online sehen, so geht's

Die Samstagabendshow "XXL-Paarduell" auch im Live-Stream sehen

Moderator Jörg Pilawa begrüßt drei Promi-Paare zum Duell gegen Gesthuysen/Plasberg

Im Video zeigen wir, wie man die ARD-Show online sehen können

"XXL-Paarduell" im Live-Stream: Am Samstagabend fordern drei Promi-Paare Moderatorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg zum Duell heraus. Sie stehen für drei Generationen - und diese werden auch die thematischen Schwerpunkte stellen:

So sehen sich Schauspielerin Uschi Glas und ihr Ehemann Dieter Hermann bei Fragen aus den 1970er Jahren vorne.

Schauspieler Oliver Mommsen und Frau Nicola haben die 80er Jahre intensiv miterlebt - und hoffen darauf, dass sie einen Vorteil bei entsprechenden Aufgaben haben.

Das jüngste Paar bilden Sängerin Linda Hesse und ihr Freund André Franke. Die 90er könnten dem Ersten zufolge ihre Stärke bilden.

Von den 70ern bis heute? Wer weiß mehr - das testet Moderator Jörg Pilawa an diesem Abend.





"Schlagercountdown – Das große Premierenfest" im Live-Stream sehen, so geht's

Das Erste zeigt die XXL-Version seiner Vorabendshow "Paarduell" am Samstag um 20.15 Uhr - auch im Live-Stream. Diesen finden Internetnutzer zum Beispiel auf der Homepage des Senders. Die Nutzung ist kostenlos.



➨ Magine TV

➨ TV Spielfilm live

Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post. Werbung: Das Programm des Ersten kann man auch auf Streamingportalen online abrufen - die kostenlose Basis-Abonnements umfassenden weitere Sender:Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Anschließend bietet das Erste die Show erfahrungsgemäß als Video-on-Demand in der Mediathek an. So können Fans "XXL-Paarduell" zeitlich unabhängig und ebenso kostenlos online sehen - und zwar hier.