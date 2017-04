"Die Stärkste für Frankreich": US-Präsident Trump lobt Rechtspopulistin Le Pen

Der Terroranschlag auf Polizisten in Paris überschattet die letzten Stunden vor dem ersten Wahlgang im französischen Präsidentschaftswahlkampf.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich schon nach den ersten Berichten zu dem Terroranschlag. Er werde einen großen Einfluss auf die Wahlen haben, schrieb Trump auf Twitter.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. April 2017