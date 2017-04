Ob dieser Esel hier nicht gefilmt werden wollte?

Geri Halliwell (44, "It's Raining Men") hat ein witziges Video mit ein paar Eseln aufgenommen. Das postete das ehemalige Spice Girl auf ihrem Instagram-Account. Darauf sieht man sie, von drei Eseln umringt, auf dem Boden sitzen. "Ich hatte daran gedacht, mit euch eine Band zu gründen", spaßt sie in dem Video. "Was denkt ihr darüber?"

Ein Esel wollte beim Futtern wohl nicht gestört werden und war kurz davor, einen Laut von sich zu geben. Geri hatte das aber nicht weiter gestört und auch der Esel widmete sich daraufhin gleich wieder dem Gras auf dem Boden. "Was macht ihr so am Wochenende?", schrieb Halliwell neben das Video und setzte den Hashtag "Familienzeit" hinzu. Wahrscheinlich hatte sie den tierischen Ausflug mit Ehemann Christian Horner (43) und ihren Kindern Bluebell (10) und Montague (3 Monate) gemacht.

