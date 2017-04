Brisante Doku über Maddie McCann - der Sender macht ein folgenschweres Versprechen

Madeleine McCann wird immer noch vermisst. Seit fast 10 Jahren. Das britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage - während die Eltern in der Nähe mit Freunden essen waren.

Bis heute sind alle Spuren im Sand verlaufen. Der australische Sender Channel 7 will das jetzt ändern. In einem Trailer wirbt er für eine neue Maddie-Dokumentation - und macht ein folgenschweres Versprechen.

Channel 7 behauptet nämlich, einen "großen Durchbruch" in dem Fall gemacht zu haben. Und wirbt mit Beweisen, die bislang unter Verschluss gehalten wurden. Im Trailer ist außerdem die Rede von einem "bahnbrechenden TV-Event".

Sunday 8.30 | The disappearance of Madeleine McCann shocked the world. This Sunday, we speak to those at the heart of the mystery. #SN7 pic.twitter.com/RuQw0JuYt7

