Schon vor dem offiziellen Beginn des AfD-Parteitags kam es in Köln zu Ausschreitungen

Ein Delegierte wurde von einem Vermummten mit einer Holzlatte angegriffen

Dabei wurde ein Polizist verletzt

An den Polizeikontrollen vor dem Maritim-Hotel, in dem der Parteitag abgehalten wird, umringten Demonstranten Delegierte des Parteitags, um sie am Zutritt zu hindern.

Da der Zugang zum Gelände durch die Straßensperren nur zu Fuß möglich, treffen AfD-Mitglieder und Demonstranten unweigerlich aufeinander.

Dabei kam es auch zu Gewalt. In der Markmannsgasse griff etwa ein Vermummter einen AfD-Delegierten mit einer Holzlatte an, berichtet die Polizei.

"Ein Polizist ging dazwischen und wurde durch den Schlag verletzt. Er bleibt heute dienstunfähig. Der AfD-Delegierte ist unverletzt. Der Täter konnte entkommen", heißt es.

Außerdem musste die Polizei eine Gruppe Linksextremer auflösen, die Delegierte einzeln umringte. Dabei kam es nach Augenzeugenberichten zu Gewalt.

Die Aussicht auf eine offene Konfrontation bei dem an diesem Samstag beginnenden AfD-Parteitag in Köln lässt die Parteispitze zunehmend nervös werden. Das Vorstandsmitglied Alice Weidel warb deshalb für mehr Geschlossenheit.

Primärziel müsse es sein, "mit maximaler Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen", sagte Weidel, die von Parteikollegen als eine von mindestens zwei Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl ins Gespräch gebracht wurde, in Köln.

"Alle anderen Belange sind diesem Ziel bedingungslos unterzuordnen." Bei einer Vorstandssitzung am Freitag in Köln hatte es nach Angaben aus Parteikreisen zuvor keine Einigung im wochenlangen Macht- und Richtungskampf gegeben.

Gegen den Parteitag der Rechtspopulisten sind mehrere Demonstrationen mit rund 50 000 Teilnehmern angemeldet. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) warb für friedliche Proteste.

"Rassismus und Antisemitismus müssen wir entschlossen widersprechen", sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. "Friedliche Demonstrationen und Optimismus sind genau das richtige Signal gegen die Angstmacherei der Rechtspopulisten."

Er sagte aber auch: "Alle AfD-Mitglieder als Nazis zu beschimpfen oder den Parteitag zu blockieren, ist kein Gewinn für unsere Streitkultur." Gewalt dürfe niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. "Jede Form von Gewalt diskreditiert den friedlichen Protest."

