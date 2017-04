Klaas Heufer-Umlauf kehrt in seinen alten Beruf als Friseur zurück

Bevor Klaas Heufer-Umlauf (33, "Geister") Karriere als Moderator, Entertainer und Sänger machte, absolvierte er eine Ausbildung zum Friseur. Und genau in diesen Beruf kehrt er nun zurück. Allerdings nur fürs Fernsehen. In der NDR-Miniserie "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" spielt Heufer-Umlauf Ingo, den neuen Chef von Friseurgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh). Der ehemalige B-Promi übernimmt das "Hair & Care"-Haarstudio von Dietmar (Olli Dietrich) - denn der hat sich wohl nicht ganz legal den Salon unter den Nagel gerissen...

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben am 20. April in Hamburg und Umgebung begonnen und werden noch bis zum 10. Juni andauern. Zu sehen gibt es Heufer-Umlauf in seiner Gastrolle als Friseur Ingo dann voraussichtlich Ende 2017 im NDR. Die ersten drei Folgen "Jennifer" strahlte der NDR im Dezember 2015 aus. Damals schalteten im Schnitt 590.000 Zuschauer bundesweit ein.

