Jan Böhmermann zu Gast im US-Fernsehen

Eigentlich sollte Jan Böhmermann (36, "Menschen Leben Tanzen Welt") bereits vor rund einem Jahr im US-Fernsehen in einer Talk-Show auftreten. Damals kamen ihm jedoch das Erdogan-Schmähgedicht und seine selbst verordnete, kurze TV-Pause dazwischen. Jetzt ist es allerdings soweit: Wie der Sender NBC bekannt gab, wird der US-Late-Night-Talker Seth Meyers (43) den deutschen Satiriker am kommenden Montag, den 24. April, in seiner Sendung begrüßen.

Unterdessen gab Böhmermann bereits am Freitag der "New York Times" ein Interview, dass die Zeitung auf ihren Online-Kanälen ausspielte. Er wurde als einer der berühmtesten deutschen Satiriker angekündigt. Auf die Frage, ob es Unterschiede im Humor gäbe, meinte er: "Als deutscher Comedian vermeide ich es, Witze über irgendwas zu machen, was mit dem Holocaust zu hat." Er persönlich fände nichts lustig daran.

