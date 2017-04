Erzgebirge Aue - Hannover im Live-Stream: 2. Bundesliga online sehen, so geht's - Video

Am Samstag trifft Aue auf Hannover - sie beiden könnten nächste Saison nicht mehr in der Zweiten Liga sein

Um 13 Uhr spielen auch 1. FC Heidenheim 1846 und DSC Arminia Bielefeld

Erzgebirge Aue - Hannover 96 im Live-Stream: Am Samstag treffen zwei Vereine aufeinander, die kommende Saison möglicherweise nicht mehr in der Zweiten Bundesliga spielen. Aber aus unterschiedlichen Gründen.

Absteiger Hannover 96 steht derzeit auf Platz zwei und könnte damit ab Herbst wieder in die Ersten Bundesliga zurückkehren. Doch der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur zwei Punkte. Sicher ist hier also noch nichts.

Aue steht am anderen Ende der Tabelle auf dem Relegationsplatz, den Sachsen droht der Abstieg.

Beide Vereine benötigen am Samstag einen Sieg. Die Statistik kann beiden Hoffnungen machen: Erzgebirge Aue ging daheim zuletzt drei Mal in Folge als Sieger vom Platz. Hannover ist das Team der Zweiten Bundesliga, das derzeit am seltensten auswärts verliert.

Anstoß ist am Samstag um 13 Uhr. Zeitgleich kämpft noch ein Verein um den Klassenerhalt: DSC Arminia Bielefeld ist beim 1. FC Heidenheim 1846 zu Gast.

Erzgebirge Aue - Hannover 96 im Live-Stream sehen, so geht's

Die Samstagsspiele der Zweiten Bundesliga zeigt Sky seinen Abonnenten und den Käufern eines Sky-Select-Tickets exklusiv. Los geht es am Samstag um 12.30 Uhr im Pay-TV und auf dem Sender eigenen Portal Sky Go auch im Live-Stream.

Die Zuschauer haben die Wahl zwischen der Konferenz und den Einzelübertragungen.

Kostenlose Alternative um die 2. Bundesliga zu verfolgen

Eine kostenlose Alternative ist das Radio. Zum Beispiel überträgt das Online-Radio Sport1.fm im Audio-Live-Stream am Samstag auch die Spiele der Zweiten Bundesliga.

