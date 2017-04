Die Queen belohnt sich an ihrem Geburtstag mit einem Pferderennen

An ihrem 91. Geburtstag macht sie, was sie will! Statt wie zu ihrem 90. Geburtstag im vorherigen Jahr große Feierlichkeiten abzuhalten, hat Queen Elizabeth II. an ihrem 91. Geburtstag am 21. April einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen gefrönt. Und so wurde sie bestens gelaunt und schick wie immer beim Besuch eines Pferderennens auf der Trabrennbahn Newbury Racecourse gesichtet. Das Rennen auf der Trabrennbahn verfolgte die Monarchin laut "Daily Mail" von einer privaten Box aus.

Doch so ganz kam die Queen an ihrem Geburtstag nicht um offizielle Ehren herum. Im Londoner Hyde Park feuerte eine Truppe der Royal Horse Artillery mittags 41 Kanonensalven ab, später am Tag schossen 62 Kanonen beim Tower of London Salut, während Mitglieder des Royal Gibraltar Regiments zeitgleich 21 Kanonenschüsse in Gibraltar abfeuerten.

Wenn Sie mehr über das Leben der Queen erfahren wollen, können Sie hier das Buch "Queen Elizabeth II. und die königliche Familie: Ein Leben für die Krone" bestellen

Der Buckingham Palace teilte anlässlich des 91. Geburtstages von Queen Elizabeth II. via Twitter eine ganz besondere Schwarz-Weiß-Aufnahme. Das Foto stammt vom Tag ihrer Taufe und zeigt die jetzige britische Königin im Taufgewand auf dem Arm ihrer Mutter, dahinter steht ihr Vater der König George IV.