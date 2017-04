Darum verzichtet Céline Dion auf Botox

Die Sängerin Céline Dion ("Encore un soir") will sich kein Botox spritzen lassen, weil sie sich Sorgen um ihre authentischen Auftritte macht. Das verriet sie der britischen Boulevardzeitung "The Sun". Die 49-Jährige, die nächstes Jahr im März ihren 50. Geburtstag feiert, stehe schließlich unter Dauerbeobachtung. "Wenn man das Botox falsch spritzt, kann es einen paralysieren. Wenn ich dann singen will und sich nichts in meinem Gesicht bewegt, ist das keine überzeugende Performance mehr", so die "My Heart Will Go On"-Interpretin.

Dion suche aber trotzdem verzweifelt nach Alternativen. "Ich blättere immer durch Magazine, um das Wundermittel zu finden, das ich mir injizieren kann ohne gleich anders auszuschauen. Ich will einfach nur weiter so ausschauen wie jetzt", so die 49-Jährige. Und obwohl Dion kein Fan von Gesichtsbehandlungen oder Maniküre sei, so interessiere sie sich doch für neue Möglichkeiten in der Beauty-Welt. "Mir würde es gefallen, kosmetische Behandlungen auszuprobieren. Aber ich werde sehr vorsichtig sein, wenn ich mich dafür entscheide", so Dion weiter.

